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Crystal Palace Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor

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Giriş Tarihi: 06.01.2020
CENK TOSUN'A PREMİER LİG'DEN TALİP VAR!

takımlarından Everton'da forma giyen milli futbolcumuz 'a talip çıktı. 'ın Everton'da fazla forma şansı bulamayan yıldızı renklerine katmak istediği iddia edildi.

'de 25 puanla 11. sırada yer alan Everton'da forma giyen milli futbolcu 'a talip çıktı. Beşiktaş'ın da tekrar takıma katmak istediği golcü oyuncuya bir başka Premier Lig ekibi kancayı taktı.

'in haberine göre İngiltere'de 'Kartallar' lakaplı 'ın Everton'da ilk 11'de düşünülmeyen Cenk Tosun'u hedef olarak seçti. Takımda Calvert-Lewin, Richarlison ve Moise Kean ile forma rekabetinde olan Cenk'in yerine 'den Michy Batshuayi'nin edilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

Everton'un Cenk'in sürekli oynamak istemesi sebebiyle Crystal Palace'a kiralanması için görüşmelere başlayabileceği vurgulandı. Haberin devamında, Everton'un Cenk Tosun'un haftalık 110 bin poundluk maaş yükünü bu şekilde Crystal Palace'a devredebileceği kaydedildi.

Bu sezon forma bulduğu 8 maçın 2'sine ilk 11 başlayan Cenk Tosun'un ligde 1 golü bulunuyor.

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