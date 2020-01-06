Crystal Palace Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun'a talip çıktı. Crystal Palace'ın Everton'da fazla forma şansı bulamayan yıldızı renklerine katmak istediği iddia edildi.
İngiltere Premier Lig'de 25 puanla 11. sırada yer alan Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'a talip çıktı. Beşiktaş'ın da tekrar takıma katmak istediği golcü oyuncuya bir başka Premier Lig ekibi kancayı taktı.
Daily Mail'in haberine göre İngiltere'de 'Kartallar' lakaplı Crystal Palace'ın Everton'da ilk 11'de düşünülmeyen Cenk Tosun'u hedef olarak seçti. Takımda Calvert-Lewin, Richarlison ve Moise Kean ile forma rekabetinde olan Cenk'in yerine Chelsea'den Michy Batshuayi'nin transfer edilmesinin gündemde olduğu belirtildi.
Everton'un Cenk'in sürekli oynamak istemesi sebebiyle Crystal Palace'a kiralanması için görüşmelere başlayabileceği vurgulandı. Haberin devamında, Everton'un Cenk Tosun'un haftalık 110 bin poundluk maaş yükünü bu şekilde Crystal Palace'a devredebileceği kaydedildi.
Bu sezon forma bulduğu 8 maçın 2'sine ilk 11 başlayan Cenk Tosun'un ligde 1 golü bulunuyor.
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