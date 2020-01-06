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Hatem Ben Arfa'nın yeni adresi şaşırttı

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Giriş Tarihi: 06.01.2020
G.SARAY VE F.BAHÇE İSTİYORDU YENİ ADRESİ ŞAŞIRTTI

Her dönemin 'in güçlü takımlarından ve ile ismi anılan Fransız oyuncu 'nın 'nın 2. Lig takımlarından Almeria ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Her döneminde ismi ve ile anılan , 2. Ligi ekiplerinden Almeria ile anlaşmak üzere.

Son olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen ve bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki oyuncunun, İspanya 2. Lig temsilcisi Almeria ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü.

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