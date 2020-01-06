Hatem Ben Arfa'nın yeni adresi şaşırttı

Her transfer dönemin Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray ile ismi anılan Fransız oyuncu Hatem Ben Arfa'nın İspanya'nın 2. Lig takımlarından Almeria ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Her transfer döneminde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa, İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria ile anlaşmak üzere.

Son olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen ve bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki oyuncunun, İspanya 2. Lig temsilcisi Almeria ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü.