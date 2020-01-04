04 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
ANTALYASPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

ile yollarını ayıran 'un yeni teknik direktörü oldu.

, ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ve Tamer Tuna ile görüşen Antalyaspor yöneticileri yönetim kurulu toplantısı sonucunda Tamer Tuna ismi üzerinde karara vardı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de görüştüğü Tamer Tuna, Antalyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN