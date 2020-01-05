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Ahmet Çakar MHK'ya ateş püskürdü: Yahu böyle rezillik olur mu? Bunlar karı-koca mı?

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Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
ÇAKAR MHK'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: YAHU BÖYLE REZİLLİK OLUR MU?

Başkanı  ve Başkan Vekili , basın toplantısı düzenleyerek 'in ilk yarısındaki hakem performanslarını ve tartışılan konuları değerlendirdiler. Çakar, Zekeriya Alp'in "VAR hakemleriyle hakemi konuşmalarını dinlemiyoruz" sözlerine Sabah gazetesindeki köşe yazısında ateş püskürdü. Eski hakem Çakar, "VAR hakemleriyle hakem arasındaki konuşmaları Zekeriya Bey dinlemiyormuş. Yahu böyle rezillik olur mu! Bu konuşmalar niye mahrem? Bunlar karı-koca mı ki seni ilgilendirmeyecek? Pek tabii ki dinleyeceksin." ifadelerini kullandı. Öte yandan Çakar, Zekeriya Alp'in ile ilgili sözlerine de yazısında sert tepki gösterdi.

Eski hakem ve Sabah gazetesi köşe yazarı , 'in açıklamalarıyla ilgili köşe yazında 'ya ateş püskürdü.

MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Başkan Vekili Oğuz Sarvan önceki gün uzun bir toplantı yaptılar. Siz bu toplantıda söylenenlerden tatmin oldunuz mu? Eleştirilere yanıt verebildiler mi?

Türk tarihinin Merkez Hakem Kurulları içinde en başarısız, en sakil, en yetersiz basın toplantısıydı. Cevaplar kaçamak ve tezatlar içeriyordu. İnsanların gözlerine baka baka 'Biz bu işi beceremiyoruz, çaresiziz' der gibiydiler.

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