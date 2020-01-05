Ahmet Çakar MHK'ya ateş püskürdü: Yahu böyle rezillik olur mu? Bunlar karı-koca mı?
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Başkan Vekili Oğuz Sarvan, basın toplantısı düzenleyerek Süper Lig'in ilk yarısındaki hakem performanslarını ve tartışılan konuları değerlendirdiler. Çakar, Zekeriya Alp'in "VAR hakemleriyle hakemi konuşmalarını dinlemiyoruz" sözlerine Sabah gazetesindeki köşe yazısında ateş püskürdü. Eski hakem Çakar, "VAR hakemleriyle hakem arasındaki konuşmaları Zekeriya Bey dinlemiyormuş. Yahu böyle rezillik olur mu! Bu konuşmalar niye mahrem? Bunlar karı-koca mı ki seni ilgilendirmeyecek? Pek tabii ki dinleyeceksin." ifadelerini kullandı. Öte yandan Çakar, Zekeriya Alp'in Ali Koç ile ilgili sözlerine de yazısında sert tepki gösterdi.
Eski hakem ve Sabah gazetesi köşe yazarı Ahmet Çakar, Zekeriya Alp'in açıklamalarıyla ilgili köşe yazında MHK'ya ateş püskürdü.
MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Başkan Vekili Oğuz Sarvan önceki gün uzun bir toplantı yaptılar. Siz bu toplantıda söylenenlerden tatmin oldunuz mu? Eleştirilere yanıt verebildiler mi?
Türk futbol tarihinin Merkez Hakem Kurulları içinde en başarısız, en sakil, en yetersiz basın toplantısıydı. Cevaplar kaçamak ve tezatlar içeriyordu. İnsanların gözlerine baka baka 'Biz bu işi beceremiyoruz, çaresiziz' der gibiydiler.
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