Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da... |Son dakika transfer haberleri

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın Fransa'nın Monaco takımından kiraladığı eski futbolcusu Henry Onyekuru İstanbul'a geldi.

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in ilk yarısı geride kalırken, performansıyla beklentileri karşılayamayan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparken, Onyekuru ve Saracci ile anlaşma sağlamıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Henr Onyekuru, İstanbyul'a geldi.

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerden uzak bir görüntü sergileyen Galatasaray, devre arasına lider Sivasspor'un 10 puan arkasında girmişti. Gözlerin transfere çevrildiği Galatasaray'da, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

2 TRANSFER BİRDEN

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, iki flaş transferi birden duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar ilk olarak eski futbolcusu Onyekuru ile anlaşırken, daha sonra sol bek bölgesi için Saracci ile anlaşıldığını KAP'a bildirmişti.

ONYEKURU İSTANBUL'DA

Galatasaray taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Onyekuru İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi, Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak'ın ofisinden fotoğraf paylaştı.

Galatasaray'ın ikinci transferi Saracci'nin ise birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.