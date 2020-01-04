Beşiktaş'ın forvet transferi için planı hazır!
Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlıları, Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü almak için kolları sıvadı.
Devre arası transfer döneminde forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş, bu bölge için iki ismi listesine aldı.
Transfer yapmak için oyuncu satması gereken Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları, forvet oyuncusu Pedro ve kulübü Fiorentina ile görüşmeleri sürdürüyor.
Pedro'yu kiralamayı düşünen Beşiktaş, 22 yaşındaki Brezilyalı forveti listenin ilk sırasında tutuyor.
PEDRO OLMAZSA ZAZA
Alternatif isimleri de değerlendiren siyah beyazlılar, Sabah'ın haberine göre yine İtalyan ekibi Torino'da forma giyen Simone Zaza için temaslara başladı.
Kulübüyle ayrılık noktasında olan Zaza'nın Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Torino ile sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayına kadar devam eden 28 yaşındaki İtalyan golcü, bu sezon 19 resmi maçta forma giyerken, 6 kez ağları sarstı.
CENK TOSUN'DAN OLUMSUZ CEVAP
Öte yandan Beşiktaş'ta Cenk Tosun konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam etti. İki sezon önce Everton'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve Beşiktaş'a çok ciddi miktarda para kazandıran Cenk Tosun, yaz döneminde olduğu gibi yeniden siyah-beyazlı ekibin gündemine geldi. Ancak kararını Avrupa'da yola devam etmek üzerine aldı.
''O BİZİM KRALIMIZ''
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Durumunu yakından takip ediyoruz" dediği milli futbolcu için Everton'ın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, "O bizim kralımız" ifadesini kullanmıştı. Ancak İtalyan çalıştırıcının sahadaki uygulaması farklı doğrultuda oldu. Tecrübeli teknik adam, yeni takımının başındaki ilk üç maçında Cenk Tosun'a forma şansı vermedi.
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