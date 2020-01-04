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Galatasaray'da Celil Yüksel Adanaspor'a kiralandı!

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Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
GALATASARAY'DA İLK AYRILIK AÇIKLANDI!

Son dakika haberine göre; 'in ilk devresinde beklenen performansı sergileyemeyen 'da devre arası transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Cuma akşamı Onyekuru ile Saracchi ile görüşmelere başlandığını borsaya bildiren sarı kırmızılılar ilk ayrılığı açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ancak bu sene beklenen performası sergileyemeyen 'da ilk ayrılık gerçekleşti.

Sarı kırmızılılar genç oyuncusu 'in 'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

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