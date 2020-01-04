Galatasaray'da Celil Yüksel Adanaspor'a kiralandı!
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in ilk devresinde beklenen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Cuma akşamı Onyekuru ile Saracchi ile görüşmelere başlandığını borsaya bildiren sarı kırmızılılar ilk ayrılığı açıkladı.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ancak bu sene beklenen performası sergileyemeyen Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti.
Sarı kırmızılılar genç oyuncusu Celil Yüksel'in Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."
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