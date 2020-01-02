Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi fesh edilecek

Trabzonspor yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi'ye kulüp bulmasını tebliğ etmişti. Ancak hiçbir kulüple anlaşaması durumunda sözleşmesi fesh edilecek.

Trabzonspor yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi'ye kulüp bulmasını tebliğ etmişti. Ancak hiçbir kulüple anlaşaması durumunda sözleşmesi fesh edilecek.