02 Ocak 2020, Perşembe
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Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi fesh edilecek

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Giriş Tarihi: 02.01.2020
SÖZLEŞMESİ FESH EDİLECEK

yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Nijeryalı oyuncusu 'ye kulüp bulmasını tebliğ etmişti. Ancak hiçbir kulüple anlaşaması durumunda sözleşmesi fesh edilecek.

Trabzonspor yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Nijeryalı oyuncusu 'ye kulüp bulmasını tebliğ etmişti. Ancak hiçbir kulüple anlaşaması durumunda sözleşmesi fesh edilecek.

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