Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir'dir

Gelen son dakika haberine göre; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir olduğunu söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, Erol Bulut'un göreve getirileceği şeklindeki haberlerle ilgili olarak, "Erol Bulut için de Alanyaspor'la görüştük tabii, hatta Hasan Başkan yemek ısmarladı" (Gülerek) Hiçbir hocayla bu süreç içerisinde görüşmüşlüğümüz yok. Trabzonspor kulübünün teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir.

GÖREVİNİN BAŞINDADIR

Hüseyin hocaya ilk gün söyledim. Görevinin başındadır. Başka ne olabilir? Kulübe bir operasyon yapıldı, açık ve net! Hocasız kaldık. Göndermek gibi düşüncem yoktu, ben öyle karaktersiz bir adam mıyım? Kuyusunu kazdı dediler, bu karaktersizlik demektir, ben o değilim, net!" dedi.

Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok büyük bir sorumluluk ama 12 yaşında Trabzonspor'un kapısından giren biri için büyük bir onur ve büyük bir fırsat. Hüseyin hoca benim yapımı ve kulüp hocasının arkasında ne kadar durduğumu biliyor. Yabancı yardımcı aklımda yok. Hüseyin hoca ile konuştum. "1-2 Türk, 1 de yabancı olsa ne dersin?" dedim. "Başkan çok iyi fikir" dedi. Dün akşam 5-6 gibi konuştuk bunu. İtalyan mı olur Fransız mı olur bakacağız."

Ligin genelini değerlendirdiğimiz zaman 3.lük Trabzonspor için bir başarı mı, buna bakmalıyız. Liderliğin ve şampiyonluğun dışındaki tüm sonuçlar Trabzonspor için başarı sayılmaz. Sakatlıklar, şanssız puan kayıpları oldu. Daha iyi olamaz mıydı, daha iyi de olurdu ama daha sıkıntılı sonuçlarla da karşılaşabilirdik. Ligin genel sonuçlarına baktığımız zaman alt sıralar da dahil olmak üzere kıyasıya giden bir yarış var. İlk yarı performansımıza 10 üstünden 7, 7.5 veriyorum. 7.5'tan 8 de olabilir. Tabii tarafsız veriyorum ben bu notu.

"NDIAYE'Yİ KAP'A BİLDİRECEĞİZ"

Ndiaye ile prensipte anlaştık. Kendisi ve kulübüyle. Kiralık olarak kadromuzda. Ücretiyle alakalı bildiriyi de yarın KAP'a yapacağız. İlk açıklamamız Ndiaye olacak. Opsiyon da var. Sörloth'un bonservisini neden almıyorsunuz diye sıkıştırıldık. Sosyal medya enteresan bir mecra. Biri çıkıp bir şey yazıyor, diğer insanlar da peşinden gidiyor. Sörloth geldiğinde de yazılanları unutmam mümkün değil. Ona göre iş yapsaydık büyük bir sıkıntı yaşardık.

"HERKESİN AKLINDA FARKLI BİR İSİM VARDI"

Trabzonspor'un 1 numarası diye bir şey yok. Ben sadece belirli bir süre görev yapmak için seçilmiş yönetim kurulunun başkanıyım. 8 Nisan itibarıyla göreve gelmiştik, Rıza hocayla 6 maçlık birlikteliğimiz oldu. Hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk. Geçen sezonki Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Ünal Karaman istifa kararı almıştı. Bunu bana da söyledi. "Hocam sakin ol, bekleyelim. Sindirelim, sen sakin ol" dedim.

"HOCA VE 2 OYUNCU ARASINDA SEÇİM YAPMAMIZ GEREKİYORDU"

Hoca ve 2 oyuncu arasında seçim yapmamız gerekiyordu. Doğrusu hocayla yola devam etmekti. Hocanın kırılgan ve duygusal bir yapısı var. Son 6-7 aylık süreç içinde tüm maçların kamplarını hocayla birlikte geçirdim. Puan kaybından sonra eleştiri yapan bir kesim var, bir de 'hocamızı yedirmeyiz' diyen bir kesim var. Affedersiniz, siz kimsiniz? Sizin ne haddinize? Kimsiniz ve nesiniz ki kulübün başında olan, başkanın da 24 saat yanında olduğu bir hoca hakkında bunları söylüyorsunuz?

"ÜNAL HOCANIN SAVAŞÇI RUHUNA İNANIYOR VE GÜVENİYORDUM"

"Ben Ünal hocanın savaşçı ruhuna inanıyor ve güveniyordum. 10-12 teknik direktörle adımız geçiyordu ama hiçbiriyle görüşmedik. Kafamızda bir isim vardı o da kamuoyunun malumudur. Diğer hiçbirine ne teklif gitti, ne görüşme yapıldı."

"KONYASPOR MAÇI SONRASI YAPTIĞIM BİR AÇIKLAMA VAR..."

"Konyaspor maçı sonrası benim yaptığım bir açıklama var; 'Maçların ikinci yarılarında oynanan futbol Trabzonspor'a yakışmıyor.' Burada yapılan bir eleştiri var ama iki aydır ben diyorum ki kötü futbolun sorumlusu da benim. Bunun adı öz eleştiridir."

"BİRÇOK ASILSIZ İDDİA ORTAYA ATILDI"

"Sosyal medyadan birçok asılsız iddia ortaya atıldı. Sayın Süleyman Soylu için, 'Ankara'dan Ünal hocayla görüşmeye geliyor' denildi. Sayın Soylu o esnada ulusal bir kanalda ülkenin güvenlik durumunu konuşuyordu. "

"BİZ HOCANIN ÖNÜNDE ENGEL OLABİLECEK HER ŞEYİ TEMİZLEDİK"

"Kulüp çalışanlarının maaşları ayın 1'inde değil, 28'inde yatan bir kulüp haline geldik. Hocamız, 'Söylenmekte zorlandığım şeyler var.' diyor. Maaşları 6 ay ödenmeyen futbolcular ve o futbolcuları yöneten, açıklamalar yapan teknik direktörler var.Biz hocanın önünde engel olabilecek her şeyi temizledik. 24 saat onun yanındaydım.''.

"ÇOK YANLIŞ İNSANLARLA UĞRAŞIYORLAR"

"Yükleniriz, korkuturuz, kaçırırız diye düşünüyorlarsa çok yanlış insanlarla uğraşıyorlar. Biz nasıl bir görevin altına girdiğimizi biliyoruz. Biz, Trabzonspor'a gönül vermiş insanlarız."

"BEN EN SON ŞOTA'YLA 2018 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞTÜK"

"O meşhur gece, her şey bir anda patladı biliyorsunuz. 'Zaten Şota'yla anlaşmışlardı' dendi. Ben en son Şota'yla 2018 Ağustos'ta telefonda görüştüm. Nwakaeme'yi alırken, 5 dakika görüşünü sordum."

"TRABZONSPOR'UN HOCASI HÜSEYİN ÇİMŞİR'DİR"

"Hiçbir hocayla bu süreç içerisinde görüşmüşlüğümüz yok. Trabzonspor kulübünün teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir. Hüseyin Cimşir hocanın altına 2-3 yardımcı hoca takviyesiyle yolumuza devam edeceğiz. Bunun altını çiziyorum. Başarılı olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hüseyin Çimşir görevinin başında. Çok büyük bir sorumluluk ama 12 yaşında Trabzonspor'un kapısından giren biri için büyük bir onur ve büyük bir fırsat. Hüseyin hoca benim yapımı ve kulüp hocasının arkasında ne kadar durduğumu biliyor."

TARAFTARA MESAJ...

"Eğer gerçek Trabzonspor taraftarı kulübün başarısını istiyorsa, 'Maçlar başlasın da tribüne gidip takımı ıslıklayalım.' diyenleri içlerinde entegre etmek zorundalar.''

"BİR YA DA İKİ TRANSFER..."

"Bir ya da iki transfer daha gerçekleştirilebilir. Defansa bir takviye olabilir.