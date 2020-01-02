Aslan’ın Talisca çılgınlığı!

Belhanda ile yolları ayırıp çok kaliteli bir 10 numara almak isteyen Sarı- Kırmızılılar, Anderson Talisca için atağa kalktı. Çin kulübü Gouangzhou'da mutsuz olan Sambacı'yı 1.5 yıl kiralamak isteyen yönetim tüm şartları zorlama kararı aldı.

operasyonuna beklenildiği gibi çok hızlı bir şekilde başlayan'dasesleri yükseliyor... Bekleneni veremeyenile yollarını ayırıp çok kaliteli biralmak isteyen Sarı-Kırmızılılar,futbolcu için resmen düğmeye bastı.kulübü'dasorunlar yaşayaniçin tümşartları zorlama kararıaldı. Gelen bilgileregörefutbolcuyayıl için'lukteklif yapılacak.