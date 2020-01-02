02 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Aslan’ın Talisca çılgınlığı!

SPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2020
ASLAN’IN TALİSCA ÇILGINLIĞI

Belhanda ile yolları ayırıp çok kaliteli bir 10 numara almak isteyen Sarı- Kırmızılılar, Anderson için atağa kalktı. Çin kulübü 'da mutsuz olan Sambacı'yı 1.5 yıl kiralamak isteyen yönetim tüm şartları zorlama kararı aldı.



Ocak operasyonuna beklenildiği gibi çok hızlı bir şekilde başlayan Galatasaray'da Anderson Talisca sesleri yükseliyor... Bekleneni veremeyen Younes Belhanda ile yollarını ayırıp çok kaliteli bir 10 numara almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcu için resmen düğmeye bastı.

KULÜBÜNDE SORUNLAR YAŞIYOR
Yönetim Çin kulübü Gouangzhou'da sorunlar yaşayan Talisca için tüm şartları zorlama kararı aldı. Gelen bilgilere göre 25 yaşındaki futbolcuya 1.5 yıl için 7.5 milyon Euro'luk teklif yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN