Aslan’ın Talisca çılgınlığı!
Giriş Tarihi: 02.01.2020
Belhanda ile yolları ayırıp çok kaliteli bir 10 numara almak isteyen Sarı- Kırmızılılar, Anderson Talisca için atağa kalktı. Çin kulübü Gouangzhou'da mutsuz olan Sambacı'yı 1.5 yıl kiralamak isteyen yönetim tüm şartları zorlama kararı aldı.
Ocak operasyonuna beklenildiği gibi çok hızlı bir şekilde başlayan Galatasaray'da Anderson Talisca sesleri yükseliyor... Bekleneni veremeyen Younes Belhanda ile yollarını ayırıp çok kaliteli bir 10 numara almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcu için resmen düğmeye bastı.
KULÜBÜNDE SORUNLAR YAŞIYOR
Yönetim Çin kulübü Gouangzhou'da sorunlar yaşayan Talisca için tüm şartları zorlama kararı aldı. Gelen bilgilere göre 25 yaşındaki futbolcuya 1.5 yıl için 7.5 milyon Euro'luk teklif yapılacak.
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