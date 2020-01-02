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Son dakika Galatasaray transfer haberleri 2 Ocak: Galatasaray'ın yıldız transferi yarın İstanbul'da olacak!

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Giriş Tarihi: 02.01.2020
YILDIZ İSİM GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR...

Galatasaray, devre arası transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Almanya'nın önemli kulüplerinden Leipzig'in formasını giyen yıldız sol bek sağlık kontrolleri için yarın İstanbul'a gelecek. Saracchi, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 1.5 yıllığına Sarı-Kırmızılı camiaya bağlayacak imzayı atacak.

Galatasaray'ın yeni transferi , İstanbul'a geliyor! Sarı kırmızılıların, Leipzig kulübünden 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi, yarın İstanbul'da sağlık kontrolünde geçip imzayı atacak. Uruguaylı sol bek böylelikle 4 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan çalışmalara da ilk günden itibaren katılacak.

MARCELO SARACCHİ KİMDİR?

Tam adı Marcelo Josemir Saracchi Pinto olan Uruguaylı oyuncu, 23 Nisan 1998'de Paysandu'da dünyaya geldi. 2015'te Danubio'da profesyonel sözleşmeye imza atan yetenekli sol bek, 2017'de River Plate'e transfer oldu. Burada da yalnızca 1 sezon oynayan Saracchi, 2018 Temmuz'unda 12 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e gitti.

Alman ekibindeki İlk sezonunda hemen hemen bütün Avrupa Ligi mücadelerinde şans bulan Sarrachi, Bundesliga'da ise 9 kez forma giydi. Leipzig'deki ikinci sezonunda daha fazla forma şansı bulması bekleniyordu ancak öyle olmadı.

Bu sezon Bundesliga'da 4, Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Almanya Kupası'nda da 1 kez forma giyen yetenekli sol bek, 7 maçta toplam 360 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

Uruguay A Milli Takımı formasını 4 kez terleten Saracchi, milli takımın U15, U17 ve U20 kategorilerinde de birçok kez forma giydi.

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