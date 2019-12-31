Konyaspor'dan flaş Aykut Kocaman açıklaması
Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıracakları yönünde haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Alanyaspor maçından sonra sayın hocamızın yönetimle irtibatı kestiği, büyük tartışmalar yaşandığı, teknik direktörümüz Aykut Kocaman’ın bazı isteklerde bulunduğu ve bunların kabul edilmediği gibi saçma sapan iddialar ortaya atılmıştır. Camiamız bilmeli ki; birkaç gündür basında yer alan haberlerin ve iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetimimiz sayın hocamızın sözleşmesi devam ederken hiçbir teknik adamla görüşmemiştir. Görüşmek için teşebbüste dahi bulunmamıştır. Hoca arayışına girmemiştir." ifadeleri kullanıldı.
İttifak Holding Konyaspor'un resmi internet sitesinde teknik direktör Aykut Kocaman hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Yönetim kurulu olarak Haziran 2018 tarihinden bu yana Konyaspor'umuzun hizmetindeyiz. Başından itibaren birçok konuda camiamızdan kopuk bir yönetim tarzı yerine taraftarımızı önemseyip onların sesine kulak veren bir politika izledik. Nitekim Sayın Hocamızı yeniden Konyaspor'umuza kazandırma süreci camiamızdan gelen yoğun istek ve taleple şekillenmiş, sefasıyla cefasıyla sloganıyla bir duruş haline gelmiş ve yönetim kurulumuzun yoğun çabalarıyla hayata geçirilmiştir.
Sayın Hocamız göreve başladıktan sonra transfer dönemlerinde listesini futbol şubemize iletmiş ve hocamızın onayladığı isimler yönetim kurulumuzda onaylandıktan sonra kulübümüze kazandırılmıştır.
Türk futbolu büyük bir kaosun eşiğindedir. Bunun için yapılması gereken tek şey alt yapının güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve oradan yetişecek futbolcularla kulübün daha sağlam bir yapıya kazandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda eğrisi doğrusu sevabı günahıyla transferler ve yatırımlar başta olmak üzere yaptığımız her işin arkasındayız. Bugün özellikle alt yapı ve profesyonel takımımızın demirbaş listesine giren yatırımlarımızın değerinin yakın dönemde çok daha iyi anlaşılacağı düşüncesindeyiz. Bugün bu anlamda geldiğimiz nokta Türkiye'de tepe noktası seviyesindedir. Dolayısıyla genel anlamda yöneticilerin, teknik heyetlerin gayretleri ve ortaya koydukları büyük emeklerin sadece sonuçlara bakılarak gözardı edilmesi, bunu doğuran sebeplerin araştırılmaması en büyük eksikliktir.
Bugün asparagas haberlerle yaratılmak istenen kaos ve tartışma ortamı ne Konyaspor'umuza, ne Konya'ya, ne yönetimimize ne de futbolcularımıza hiçbir faydası olmayacaktır. Hepimizin böylesi zamanlarda ayrışmak yerine tek vücut, tek yürek, tek akıl olabilmemiz kulübümüzün yüksek menfaatleri açısından son derece önemlidir. Bugün bu dönemde bizim ve diğer takımların attığı adımların, teknik direktör değişikliklerinin lige nasıl yansıyacağını Mayıs ayı sonunda inşallah hep birlikte göreceğiz.
Alanyaspor maçından sonra sayın hocamızın yönetimle irtibatı kestiği, büyük tartışmalar yaşandığı, teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın bazı isteklerde bulunduğu ve bunların kabul edilmediği gibi saçma sapan iddialar ortaya atılmıştır.
Camiamız bilmeli ki; birkaç gündür basında yer alan haberlerin ve iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetimimiz sayın hocamızın sözleşmesi devam ederken hiçbir teknik adamla görüşmemiştir. Görüşmek için teşebbüste dahi bulunmamıştır. Hoca arayışına girmemiştir.
Bu çerçevede geçmişte olduğu gibi bugünde İttifak Holding Konyaspor'umuzun geleceğinin planlanmasında Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman olmaya devam edecektir. Öngörülen transferler yine her zaman olduğu gibi hocamız tarafından tespit edilmiştir. Öte yandan Sayın Hocamızın belirlediği isimlerle yollarımız ayrılacaktır. Yönetim Kurulumuz ve camiamız, daha önce olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hocamızın her zaman yanında olmaya devam edecektir. Açılacak yeni sayfada, yönetim kurulumuzun görev dağılımında da değişikliğe gidilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
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