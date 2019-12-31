Falcao’ya özel program uygulanacak
Giriş Tarihi: 31.12.2019
Ligin 2. yarısında sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Falcao'ya Terim'in özel bir program verdiği öğrenildi. Kolombiyalı futbolcunun 2. yarıya daha güçlü girmesini isteyen Terim'in kendisiyle özel olarak görüştüğü ortaya çıktı.Ligin 2. yarısında sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Falcao'ya Terim'in özel bir program verdiği öğrenildi. Kolombiyalı futbolcunun 2. yarıya daha güçlü girmesini isteyen Terim'in kendisiyle özel olarak görüştüğü ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'da transfer operasyonu! İsimler netleşti...
- Fatih Tekke ile anlaşma sağlandı
- Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı
- Emre Çolak geri döndü!
- Rize'de geceye damga vuran görüntü...
- Galatasaray'a gelecek isimler netleşti! 2 Süper Lig yıldızıyla ön protokol imzaları atıldı...
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
- Ağaoğlu Karaman'ın ayrılık sebebini açıkladı!
- TFF'den flaş karar! 3 Ocak tarihinde toplantı yapılacak...
- Trabzonspor resmen açıkladı! Ünal Karaman...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…
- Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!
- 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! Biletime ne kadar ikramiye çıktı?
- Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…
- Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?
- Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango bileti son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?
- Masterchef 2020 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon yayın tarihi…
- Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Montenegro haritadaki yeri nedir? Montenegro ülke mi, nerede?
- 31 Aralık Bilecik Afyon yarın okullar tatil mi? Bilecik Afyon kar tatili var mı? İşte yanıtı…
- Mersin Adana yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Mersin Adana kar tatili var mı? Valilik açıklaması geldi mi?
- 2020 Evde yılbaşı menüsü: En güzel yılbaşı menüsü tarifleri! Yılbaşı sofrası için yaratıcı menüler!
- Ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? 31 Aralık son gün mü? Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih…