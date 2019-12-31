Falcao’ya özel program uygulanacak

Ligin 2. yarısında sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Falcao'ya Terim'in özel bir program verdiği öğrenildi. Kolombiyalı futbolcunun 2. yarıya daha güçlü girmesini isteyen Terim'in kendisiyle özel olarak görüştüğü ortaya çıktı.

2. yarısında sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan'ya Terim'in özel bir program verdiği öğrenildi. Kolombiyalı futbolcunun 2. yarıya daha güçlü girmesini isteyen Terim'in kendisiyle özel olarak görüştüğü ortaya çıktı.