31 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalyaspor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2019
SÜPER LİG'DE BİR AYRILIK DAHA!

Süper Lig'in ilk devresini Galatasaray mağlubiyetiyle kapatan 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Ligde kötü günler geçiren Akdeniz ekibi Hırvat teknik adamla 1,5 ay önce anlaşmıştı.

, teknik direktör ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN