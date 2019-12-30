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Emre Çolak eski takımına geri döndü!

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Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
EMRE ÇOLAK GERİ DÖNDÜ!

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Wahda takımında forma giyen ve şu an serbest statüde yer alan , İspanya'ya geri döndü. Çolak, önümüzdeki günlerde ile sözleşme imzalayacak.

28 yaşındaki orta saha, önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek sözleşme imzalayacak.

alt yapısından yetişen Emre, 2016-2018 yılları arasında formasını giydiği Deportivo'da 63 maça çıkmış 16 gole doğrudan katkı (5 gol, 11 asist) sağlamıştı.

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