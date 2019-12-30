Emre Çolak eski takımına geri döndü!
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
Son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Wahda takımında forma giyen ve şu an serbest statüde yer alan Emre Çolak, İspanya'ya geri döndü. Çolak, önümüzdeki günlerde Deportivo La Coruna ile sözleşme imzalayacak.
28 yaşındaki orta saha, önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek sözleşme imzalayacak.
Galatasaray alt yapısından yetişen Emre, 2016-2018 yılları arasında formasını giydiği Deportivo'da 63 maça çıkmış 16 gole doğrudan katkı (5 gol, 11 asist) sağlamıştı.
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