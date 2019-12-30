Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberine göre; Süper Lig'i ilk devresini lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı. Bordo mavililer teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig'in ilk devresini 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Bordo mavililer merakla beklenen açıklamayı borsaya bildirdi.

İşte Karadeniz ekibi tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.