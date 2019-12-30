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Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı!

SPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
TRABZONSPOR RESMEN AÇIKLADI! ÜNAL KARAMAN...

Son dakika haberine göre; Süper Lig'i ilk devresini lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan 'da ayrılık resmen açıklandı. Bordo mavililer teknik direktör ile yolların ayrıldığını 'a bildirdi.

Süper Lig'in ilk devresini 3. sırada tamamlayan 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Bordo mavililer merakla beklenen açıklamayı borsaya bildirdi.

İşte Karadeniz ekibi tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

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