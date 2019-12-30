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TFF'den flaş karar! 3 Ocak tarihinde toplantı yapılacak...

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Giriş Tarihi: 30.12.2019
TFF'DEN FLAŞ KARAR! 3 OCAK TARİHİNDE TOPLANTI YAPILACAK...

 Başkanı , 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 10.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili olarak 'den yapılan açıklamada; " Başkanı , 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek." denildi.

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