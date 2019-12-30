Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'la yolların neden ayrıldığını açıkladı
Süper Lig'i ilk devresini lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar resmen ayrıldı. Bordo mavili ekipte başkan Ahmet Ağaoğlu, Karaman ile ayrılığın nedenini açıkladı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ünral Karaman ile ayrılığın nedenini açıkladı.
Ağaoğlu'nun açıklaması şöyle:
"Hocayla alakayla ilgili olarak kaybettiğimiz veya puan kaybettiğimiz maçların ardından kulüpte oluşan her türlü olumsuzluğun benim diye açıklamam olmuştu. Eleştirileceksem ben eleştirilicem. Hocamızın, oyuncularımızın ve yönetimimiz üzerinde baskı oluşturulmasın. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim demiştim.
Konya maçından sonra ise son haftalardaki futboldan geriye, yaslanan ve bu baskıyı kıramayan, göze hoş gelmeyen futbol ortaya koyan takımın Trabzonspor'un yapısına uygun olmadığını söylemiştim. Benim yaptığım özeleştiriydi. Ama anladığım kadarıyla sayın hocamız bu eleştiriyi kendi üzerine almış. Kayseri maçından sonra yaptığı açıklamada da 'Elbette üzerime alıyorum" dedi.
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