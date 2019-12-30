30 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'la yolların neden ayrıldığını açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
AĞAOĞLU KARAMAN'IN AYRILIK SEBEBİNİ AÇIKLADI!

Süper Lig'i ilk devresini lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan 'da teknik direktör ile yollar resmen ayrıldı. Bordo mavili ekipte başkan , Karaman ile ayrılığın nedenini açıkladı.

Kulübü Başkanı Ünral Karaman ile ayrılığın nedenini açıkladı.

Ağaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Hocayla alakayla ilgili olarak kaybettiğimiz veya puan kaybettiğimiz maçların ardından kulüpte oluşan her türlü olumsuzluğun benim diye açıklamam olmuştu. Eleştirileceksem ben eleştirilicem. Hocamızın, oyuncularımızın ve yönetimimiz üzerinde baskı oluşturulmasın. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim demiştim.

Konya maçından sonra ise son haftalardaki futboldan geriye, yaslanan ve bu baskıyı kıramayan, göze hoş gelmeyen futbol ortaya koyan takımın Trabzonspor'un yapısına uygun olmadığını söylemiştim. Benim yaptığım özeleştiriydi. Ama anladığım kadarıyla sayın hocamız bu eleştiriyi kendi üzerine almış. Kayseri maçından sonra yaptığı açıklamada da 'Elbette üzerime alıyorum" dedi.

Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı! TRABZONSPOR'DA ÜNAL KARAMAN İLE YOLLAR AYRILDI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN