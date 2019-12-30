İstanbulspor Fatih Tekke ile anlaşma sağladı

Son dakika haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı ve yeniden Fatih Tekke ile anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı ve yeniden Fatih Tekke ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyelerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Fatih Tekke'nin de kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

İKİNCİ TEKKE DÖNEMİ

Bu sezon TFF 1. Liginde 17 maçta sadece 4 galibiyet alabilen İstanbul'un köklü ekibi teknik direktörlük koltuğunu yeniden Fatih Tekke'ye emanet edecek. Tekke daha önce de İstanbulspor'u çalıştırmıştı.