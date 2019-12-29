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Süper Lig ekibinden yerli otomobile destek açıklaması! Sipariş vermeye hazırlar

SPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
SÜPER LİG EKİBİNDE YERLİ OTOMOBİLE DESTEK

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan ""nden 15 adet sipariş verme kararı aldı.

Yeni Malatyaspor Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp başkanımız Adil Gevrek ile yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

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