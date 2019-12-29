Lider Sivasspor evinde Göztepe'yi mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk eden Sivasspor tek golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Yiğidolar bu sonuçla ligin ilk devresini lider bitirmeyi garantiledi. Sivasspor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, lider DG Sivasspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ikinci yarıda bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı ve ligin ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Yatabare attı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 37'ye yükselti. Göztepe ise 23 puanla 9. sırada kaldı. Sivasspor böylece yenilmemezlik serisini 9 maça çıkartmış oldu.

Yiğidolar ikinci yarının açılış maçında Beşiktaş deplasmanına gidecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR (ÖZET)

Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Yatabare'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 37'ye yükselterek ilk yarıyı lider kapattı.



9'uncu dakikada sağdan Goiano'nun ceza alanına çevirdiği topu Mert Hakan filelere gönderdi, ancak, ofsayt bayrağı kalktı.



27'nci dakikada sağ kanattan hareketlenen Mert Hakan ceza alanına ortaladı. Yatabare'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



33'üncü dakikada Mert Hakan orta alandan sağda hareketlenen Goino'yu gördü. Onun sağdan içeriye ortaladığı topa bir kez daha Mert Hakan kafa vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.



46'ncı dakikada soldan Fernando'nun pasında ceza alanında Fatih yerden vurdu, kaleci Beto topa sahip oldu.



49'uncu dakikada Göztepe atağında sol kanattan Berkan'ın ceza alanına gönderdiği top direkten oyun alanına döndü.



58'inci dakikada sağ kanattan Emre ceza alanına girdi, içeriye ortaladığı topa Mert Hakan kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Beto çizgi üzerinde topu çelmeyi başardı.



62'nci dakikada Fernando ceza alanı dışından şutunu çıkardı, top yandan auta gitti.



66'ncı dakikada orta alanda topu rakibinden kapan Fatih'in ara pasında Kone ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu sol tarafta uygun durumdaki Yatabare'ye aktardı. Yatabare topu boş kaleye gönderdi: 1-0.





74'üncü dakikada ceza alanı dışından Emre çok sert ve düzgün vurdu, top az farkla yandan auta gitti.



82'nci dakikada soldan Mert Hakan'ın pasında Emre hareketlendi. Ceza alanı ön çizgisinde sağ ayağı ile şutunu çıkardı, kaleci Beto topu üstten kornere çeldi.



Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mustafa Sönmez (xx)



DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) - Goiano (xx), Appindangoye (xx), Caner (xxx), Uğur (xx), Fernando(xx) (Dk.64 Kone xxx), Hakan (xxx), Fatih (xxx), Emre (xxx) (Dk.90 Erdoğan), Mert Hakan (xx) (Dk.90 Ziya), Yatabare (xxx)



GÖZTEPE: Beto(xxx) - Wallace (xx), Berkan (xx), Leo (xx), Murat (xx), Halil (xx), Castro (xx), Mossoro(x) (Dk.66 Yalçın x), Soner (xx), Deniz Kadah (xx), Napoleoni (x) (Dk.74 Yasin x)



GOL: Dk.66 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Mert Hakan (Demir Grup Sivasspor) - Deniz Kadah (Göztepe)