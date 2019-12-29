Borussia Dortmund Erling Haaland'ı kadrosuna kattı
Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran RB Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Salzburg'un golcüsü Erling Haaland'ın yeni takımı resmen belli oldu. 19 yaşındaki Norveçli golcü, Borussia Dortmund'a transfer oldu.
21 MİLYON EURO
Dortmund, Erling Haaland ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladıklarını açıkladı. 4.5 yıllığına Dortmund ile sözleşme imzalayan Haaland'ı başta Manchester United olmak üzere Avrupa'nın dev takımları transfer etmek istiyordu. Dortmund, Norveçli forvetin transferi için Salzburg'a 21 milyon euro ödedi.
HAALAND: "HARİKA ATMOSFERDE OYNAMA İSTEĞİM VARDI"
Erling Haaland transferinin açıklanmasının ardından "En başından beri harika bir kulüp olan Dortmund'a transfer olma ve 80 bin taraftarın önünde, harika atmosferde oynama isteğim vardı. Bunun isteğiyle yanıyordum." diye konuştu.
Bu sezon Salzburg ile 22 maça çıkan Erling Haaland, 28 gol atarken, 7 de asist yaptı. Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 6 grup maçında, 8 gol atarak Avrupa devlerinin ilgisini çekti ve tercihini Dortmund'dan yana yaptı.
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