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Beşiktaş Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

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Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
BEŞİKTAŞ, BURAK YILMAZ'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan golcü futbolcu 'ın sözleşmesini uzattı. Burak Yılmaz Beşiktaş ile çıktığı 26 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Siyah beyazlıların iç transferde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki 'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı ortaya çıktı.

SÖZLEŞME UZATILDI

yönetimi, geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan 1 milyon 360 bin euro bonservis bedeliyle edilen tecrübeli golcünün sözleşmesinin uzatıldığı 'na bildirdi.

16 GOLLÜK PERFORMANS

Burak Yılmaz Beşiktaş ile çıktığı 26 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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