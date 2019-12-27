Beşiktaş Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı. Burak Yılmaz Beşiktaş ile çıktığı 26 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Siyah beyazlıların iç transferde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı ortaya çıktı.

SÖZLEŞME UZATILDI

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan 1 milyon 360 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen tecrübeli golcünün sözleşmesinin uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

16 GOLLÜK PERFORMANS

Burak Yılmaz Beşiktaş ile çıktığı 26 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.