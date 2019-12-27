Fenerbahçe'den Simon Kjaer hamlesi!

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Sarı lacivertliler eski stoperi Simon Kjaer için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de devre arası transferi dönemi için çalışmalar sürerken ortaya farklı isimler atılmaya devam ediyor. Gündeme gelen son isim sarı lacivertlilerin eski yıldızı Simon Kjaer oldu.

Fenerbahçe'nin stoper için 1 numaralı hedefi Simon Kjaer.

Sevilla, sezon başında Danimarkalı oyuncuyu Atalanta'ya kiraladı. Ancak burada Gasperini'nin sistemine uymayan başarılı savunmacının ara transfer döneminde İspanyol ekibine geri dönmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, bu gelişme yaşandıktan hemen sonra Kjaer'i kiralamak için harekete geçecek.