27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'den Simon Kjaer hamlesi!

SPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2019
FENERBAHÇE ESKİ YILDIZINI İSTİYOR!

'e şampiyonluk parolasıyla başlayan 'de devre arası dönemi için çalışmalara başladı. Sarı lacivertliler eski stoperi Simon için devreye girdiği iddia edildi.

'de devre arası transferi dönemi için çalışmalar sürerken ortaya farklı isimler atılmaya devam ediyor. Gündeme gelen son isim sarı lacivertlilerin eski yıldızı Simon oldu.

Fenerbahçe'nin stoper için 1 numaralı hedefi Simon Kjaer.

Sevilla, sezon başında Danimarkalı oyuncuyu Atalanta'ya kiraladı. Ancak burada Gasperini'nin sistemine uymayan başarılı savunmacının ara döneminde İspanyol ekibine geri dönmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, bu gelişme yaşandıktan hemen sonra Kjaer'i kiralamak için harekete geçecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN