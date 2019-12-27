Fenerbahçe'de Faouzi Ghoulam sürprizi
Teknik direktör Gattuso’nun 11’de düşünmediği Faouzi Ghoulam’ı Fenerbahçe’nin kiralık olarak almak istediği iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in ayrıca bonservisi elinde olan Portekizli futbolcu Fabio Coentrao ile de ilgilendiği öne sürüldü.
Sezon başında sol bek pozisyonuna transfer yapamayan ve Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle asıl mevkisi sağ bek ve sağ kanat olan Dirar'ı sol bek olarak kullanan F.Bahçe'de devre arası transfer döneminde ilk hedefi bu mevki olmuştu. Bu bölge transferi için yeni haberler geldi.
İTALYAN BASINI DÜN AÇIKLADI
İtalyan İlmattino Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibin Serie A'da Napoli forması giyen Cezayirli futbolcu Faouzi Ghoulam ile ilgilendiği iddia edildi.
GATTUSO ONU DÜŞÜNMÜYOR
Napoli Teknik Direktörü Gattuso tarafından kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcunun devre arasında kiralık olarak başka bir takımda oynamaya sıcak baktığı haberde yer yer aldı.
LİSTEYE COENTRAO DA EKLENDİ
2022 haziranına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunan Ghoulam dışında Rodriguez de listede yer alıyor. Bu arada F.Bahçe'nin bonservisi elinde olan Fabio Coentrao ile de ilgilendiği öne sürüldü.
11'İN DEĞİŞMEZ İSMİYDİ AMA...
Sezon başında Napoli'nin 1'inci sol beki olan Faouzi Ghoulam, sakatlığı sonrasında formasını kaybetti.
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