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Yusuf köyünde tedavi oluyor

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Giriş Tarihi: 26.12.2019
YUSUF KÖYÜNDE TEDAVİ OLUYOR

Lille'de sezonu kapatan köyüne geldi. Burada anneannesi ve babaannesi hasret gideren Yusuf, "Aile hekimlerimle görüştüm. Yoğun kara lahana ve mısır ekmeği yiyerek tedavi oluyorum" dedi.

Lille'de sezonu kapatan köyüne geldi. Burada anneannesi ve babaannesi hasret gideren Yusuf, "Aile hekimlerimle görüştüm. Yoğun kara lahana ve mısır ekmeği yiyerek tedavi oluyorum" dedi.

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