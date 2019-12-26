Ozan Kabak Florya’da
Giriş Tarihi: 26.12.2019
Schalke formasıyla Bundesliga'da harikalar yaratan Ozan Kabak, yetiştiği yuva olan Florya'ya geri döndü. Sarı-Kırmızılılar'ın dünkü antrenmanını ziyaret eden genç futbolcu, eski teknik direktörü Fatih Terim ve arkadaşlarıyla hasret giderdi.Schalke formasıyla Bundesliga'da harikalar yaratan Ozan Kabak, yetiştiği yuva olan Florya'ya geri döndü. Sarı-Kırmızılılar'ın dünkü antrenmanını ziyaret eden genç futbolcu, eski teknik direktörü Fatih Terim ve arkadaşlarıyla hasret giderdi.
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