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Ozan Kabak Florya’da

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Giriş Tarihi: 26.12.2019
OZAN KABAK FLORYA’DA

formasıyla Bundesliga'da harikalar yaratan , yetiştiği yuva olan Florya'ya geri döndü. Sarı-Kırmızılılar'ın dünkü antrenmanını ziyaret eden genç futbolcu, eski ve arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Schalke formasıyla Bundesliga'da harikalar yaratan Ozan Kabak, yetiştiği yuva olan Florya'ya geri döndü. Sarı-Kırmızılılar'ın dünkü antrenmanını ziyaret eden genç futbolcu, eski Fatih Terim ve arkadaşlarıyla hasret giderdi.

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