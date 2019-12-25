Ahmet Ağaoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Ağaoğlu, "Emeği ortaya koyan futbol kulüpleri, korsan yayın yapıp reklam alan ve üzerine kazanan yayınların emek hırsızlığını konuştuk." dedi. Ndiaye transferine dair gelen soruyu da yanıtlayan Ağaoğlu, Ndiaye bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Sene başında hareketli bir pazar vardı ama şuan öyle bir hareketli bir pazar yok." diye konuştu. Ağaoğlu, Zorlu Center'da TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki görüşmeye dair aldığı soruyu ise, "Ali Koç, MHK Başkanı ve TFF arasında yapılan görüşme TFF binasında yapılsaydı daha doğru olurdu." şeklinde yanıtladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu sona eren Kulüpler Birliği toplantısının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Kulüpler Birliği toplantısında emeği ortaya koyan futbol kulüpleri, korsan yayın yapıp reklam alan ve üzerine kazanan yayınların emek hırsızlığını konuştuk."

"Kurallar herkese eşit olarak kullanılsın, herkese aynı şekilde çalınsın, hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse sıkıntı olur." Eğitiminde sıkıntı olabilir, o kişinin yaptığı işe saygısı olmayabilir."

"Bu hataları yapan kuruşların ücretlerini TFF ödüyor, TFF ödediği ücreti kulüplerden kestiği harçlarla sağlıyor. Yani bir bakıma bunları biz karşılıyoruz."

"VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASINDA BİR SIKINTI YOK"

"VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı olur. Kulüplerin aynı yönde VAR sıkıntısı varsa ve bütün kulüp başkanlarının da aynı fikri, talebi varsa VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı yok. Şüphesiz ki daha şeffaf olur."

"NDIAYE GÜNDEMİMİZDEKİ BİR OYUNCUYDU"

"Kim almış? Bilmiyorum... Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Bunlar söyleniyor. Londra dediler, İstanbul dediler, Dakar'da olduğu söylendi. Tüm takımların transfere ihtiyacı var, Ndiaye bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Sene başında hareketli bir pazar vardı ama şuan öyle bir hareketli bir pazar yok."

"BORÇLANARAK TRANSFER YAPMA DÖNEMİ KAPANDI"

"Transfer yapmak isteyen kulüpler, yapacağı transfer parasının 3 katını kulübe sokmak zorunda. Şuan ülkede transfer yapmak çok zor, bunları sizde biliyorsunuz. Bunları bilmeden, 'Transfer yapacak mısınız?' sorunu soruyorsunuz. Herkes 'Transfer yapacak mısınız?' diye soruyor ama kimse 'Transfer yapacak paranız var mı?' diye sormuyor. Artık borçlanarak transfer yapma durumumuz yok, o dönem kapandı."

"Şu anda Trabzonspor kulübünün limiti 8-10 milyon Lira civarında. Bununla ilgili olarak sıkıntı yaşayacak kulüpler vardır. Artık eskisi gibi olmayacak."

"GÖRÜŞME TFF BİNASINDA YAPILSAYDI DAHA DOĞRU OLURDU"

"Kulüp başkanı olarak Ali Koç ve Nihat Özdemir arasındaki görüşme hakkında yorum yapmam etik olmaz. Ali Koç, MHK Başkanı ve TFF arasında yapılan görüşme TFF binasında yapılsaydı daha doğru olurdu."