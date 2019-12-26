Son dakika: Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Son dakika haberine göre; Süper Lig'de kötü günler geçiren Kayserispor'da yönetim, teknik direktör Bülent Uygun’un istifasını istedi. Deneyimli teknik adamın istifasını verdiği belirtildi.

Süper Lig'in son sırasında yer alan ve kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'un görevine son verildi.

Ligin 10. haftasında takımın başına geçen Bülent Uygun, ilk maçında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti. Uygun yönetiminde Kayserispor çıktığı 7 maçta 2 galibiyet 5 mağlubiyet elde etti.

Bülent Uygun, teknik direktör Samet Aybaba'nın yerine göreve getirilmişti.