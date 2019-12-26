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Son dakika: Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

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Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
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Son dakika haberine göre; 'de kötü günler geçiren 'da yönetim, teknik direktör ’un istifasını istedi. Deneyimli teknik adamın istifasını verdiği belirtildi.

'in son sırasında yer alan ve kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen 'da teknik direktör 'un görevine son verildi.

Ligin 10. haftasında takımın başına geçen Bülent Uygun, ilk maçında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti. Uygun yönetiminde Kayserispor çıktığı 7 maçta 2 galibiyet 5 mağlubiyet elde etti.

Bülent Uygun, teknik direktör Samet Aybaba'nın yerine göreve getirilmişti.

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