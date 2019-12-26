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Trabzonspor Anders Trondsen'i transfer etmek istiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2019
TRABZONSPOR'A İKİNCİ VİKİNG!

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan ve zirve yarışını sürdüren 'da devre arası dönemi için çalışmalar başladı. Bordo mavililer, Norveç 1. Lig ekiplerinden Rosenborg forması giyen 'i radarına aldığını iddia edildi.

, Norveç 1. Lig ekiplerinden Rosenborg'da forma giyen 'i listesine aldı.

Merkez ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 24 yaşındaki Norveçli oyuncunun, Alexander Sörloth ile aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu ve bordo-mavililerin ilk teması kurduğu öğrenildi.

Bir yandan Ndiaye ile görüşme halinde olan yönetimin, diğer yandan Trondsen'in şartlarını araştırdığı kaydedildi.

Takımda önemli bir rolü bulunan Trondsen, Rosenborg formasıyla ligde çıktığı 23 maçta 1 asistle oynadı.

Sabah

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