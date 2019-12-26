Galatasaraylı Jimmy Durmaz’ın cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz’a verilen 3 maçlık men cezası da onandı. Ayrıca Sivasspor’a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı verilen toplam 74 bin TL’lik para cezası da onandı.

Tahkim Kurulu kararları, Türkiye Futbol Federasyonu 'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz 'a Tuzlaspor maçında yaşanan olaylar sonrası verilen 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13 bin TL'lik para cezası onandı. Ayrıca Sivasspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı verilen toplam 74 bin TL'lik para cezası da onandı.