Beşiktaş'tan flaş VAR açıklaması! "Yargıya gideceğiz"

Son dakika haberine göre Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye 24 saat daha süre verdiğini açıklanmazsa yargıya gideceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye 24 saat daha süre verdiğini açıklanmazsa yargıya gideceğini açıkladı.

ADALET İSTİYORUZ

Ahmet Nur Çebi Fenerbahçe- Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını eleştirmiş adaleti istediklerini söyleyerek, "Beşiktaş'ın lehine daha verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz beklenemez. Bedeli ne olursa olsun bu söylemlerden vazgeçmeyeceğiz" demişti.

VAR PROTOKOLÜNÜN DEĞİŞMESİ GEREKİR

Çebi, VAR protokolünün değişmesi gerektiğini söyleyen Beşiktaş Başkanı, "Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışacağız" ifadesini kullanmıştı.

