Trabzonspor Ndiaye için Stoke City'le pazarlıkta
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Trabzonspor ile Stoke City, Ndiaye’nin bedelsiz kiralanması konusunda el sıkıştı... Ancak yeni pürüz çıktı. Bordo-Mavililer'in Senegalli yıldızı 1.5 yıllığına kiralamak istediği ama İngilizler'in '6 ay' diye direttiği belirlendi.Konya deplasmanından çok önemli bir 3 puna çıkaran Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-Mavililer, Stoke City formasını giyen Badou Ndiaye'yi bitirmek için büyük bir çaba harcıyor.
NDIAYE TEKLİFİ KABUL ETTİ
Senegalli yıldızla her konuda anlaşan yönetim, İngiliz kulübüyle de bedelsiz kiralama konusunda el sıkıştı. Ancak sözleşme süresi konsunda pürüz yaşanıyor.
PAZARLIKLAR ÇOK SIKI
Alınan bilgilere göre Trabzon, Ndiaye'yi 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Stoke ise 6 ayda diretiyor. Taraflar arasındaki sıkı pazarlıklar sürüyor.
Badou Ndiaye geçen sezon G.Saray'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
YUNUS EMRE SEL
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