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Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır...

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Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI! CÜNEYT ÇAKIR...

Son dakika haberine göre; 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. - derbisinin tartışmalı hakemi 'a bu hafta müsabaka verilmedi.

'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulu, - derbisinin tartışılan hakemi ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a bu hafta maç vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Ligin 16. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a bu hafta maç verilmedi.

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri şu şekilde:

27 Aralık Cuma:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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