Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır...
Son dakika haberine göre; Süper Lig 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tartışmalı hakemi Cüneyt Çakır'a bu hafta müsabaka verilmedi.
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a bu hafta maç vermedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Ligin 16. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a bu hafta maç verilmedi.
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri şu şekilde:
27 Aralık Cuma:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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