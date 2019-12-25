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Ricardo Rodriguez artık an meselesi

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Giriş Tarihi: 25.12.2019
SÜPER LİG'E GELİYOR

'nin devre arasında transferdeki en güçlü adayların başında geliyor. F.Bahçe'nin kiralamak istediği İsviçreli sol bekin menajerinin 'a geldiği ve anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin devre arasında transferdeki en güçlü adayların başında geliyor. F.Bahçe'nin kiralamak istediği İsviçreli sol bekin menajerinin 'a geldiği ve anlaşma sağlandığı öğrenildi.

OCAK'TA AÇIKLANACAK!
Milan'la olan görüşmelerin de sürdüğü ve ocak ayının ilk haftasında trnasferin resmen bitebileceği ifade edildi.

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