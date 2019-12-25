Beşiktaş Emir Umit haberlerini yalanladı!
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Süper Lig takımlarından Beşiktaş'tan son dakika transfer açıklaması geldi. Siyah beyazlılar, Kosovalı futbolcu Emir Umit'in İstanbul'a getirildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Beşiktaş, Kosovalı futbolcu Emir Umit'in İstanbul'a geldiği yönündeki haberleri yalanladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kosovalı futbolcu Emir Umit'in Futbol Takımımıza transferi için İstanbul'a geldiği şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberler, tamamen gerçek dışıdır."
2000 doğumlu stoper Emir Umit, FC Llapi forması giyiyor.
Daha önce çıkan haberlerde sezon başında Belçika'nın Namur ekibinden Llapi'ye transfer olan Emir Umit'in İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü ifade edilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladılar!
- Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle!
- Trabzonspor pazarlıkta
- İşte Galatasaray'ın yeni sol beki!
- İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı!
- Haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır...
- Beşiktaş'ta dev operasyon! 4 isimle yollar ayrılacak...
- Süper Lig'e geliyor
- Koç ile Yanal arasında olay görüşme!
- Totti'den sonra Yusuf Yazıcı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Noel nedir, neden kutlanır? Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir?
- 25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?
- Mersin’de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Mersin okullar tatil mi?
- EDHO Meryem öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem geri mi dönüyor?
- Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!
- Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri nelerdir?
- Masterchef final ne zaman? Masterchef büyük ödül ne kadar?
- Binlerce öğrenci bekleyişte! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! EDHO 153. bölüm tek parça izle! | ATV
- Montrö sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?
- Adana yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Adana okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Beklenen kar yağışı kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika İstanbul kar yağışı açıklaması!