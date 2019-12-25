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Beşiktaş Emir Umit haberlerini yalanladı!

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Giriş Tarihi: 25.12.2019
BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

takımlarından 'tan son dakika açıklaması geldi. Siyah beyazlılar, Kosovalı futbolcu 'in 'a getirildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

, Kosovalı futbolcu 'in 'a geldiği yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kosovalı futbolcu Emir Umit'in Futbol Takımımıza transferi için İstanbul'a geldiği şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberler, tamamen gerçek dışıdır."

2000 doğumlu stoper Emir Umit, FC Llapi forması giyiyor.

Daha önce çıkan haberlerde sezon başında Belçika'nın Namur ekibinden Llapi'ye olan Emir Umit'in İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü ifade edilmişti.

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