Şenol Güneş'ten EURO 2020 mesajı: Gücümüzü göstereceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'da katıldığı programda EURO 2020 için önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın gözünün İtalya maçında olacağını söyleyen Şenol Güneş, Türk milletinin zorluklar karşısında savaşan bir millet olduğunu belirterek "Gücümüzü göstereceğiz" dedi.

A Milli Takım'ın EURO 2020'ye katılmaya hak kazanmasından dolayı gururlu olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Planlanan işin karşılığını gördük. Bundan dolayı çok gururluyum. Kaybettiğimiz zaman bize gideceğimizi söyleyenler oldu. Çok güzel tecrübeler edindik. Genç bir kadromuz var." dedi.

"DÜNYANIN GÖZÜ İTALYA MAÇINDA OLACAK"

İlk maçımızın İtalya ile Roma'da olacağını hatırlatan Gübeş, "Başlangıç olarak İtalya ile oynayacağız. Dünyanın gözü bu maçta olacak. Bize çok görevler düşüyor. Hayallerimiz gerçeğe dönüştü. Her kesimin birlikte olduğu bir yarışmaydı bu. Euro 2020'ye gitmeyi garantiledik. Biz bugünü dünden daha iyi yaptık. Yarına daha iyisini yapmamız gerekiyor. Kasım ayına kadar başka hiçbir işle uğramadan bu şampiyonaya gitmek için çalıştık. Şahsım olarak bu turnuvaya ve ikinci kez Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyorum ama ülke olarak bütün turnuvalara katılmak gerekir." ifadelerini kullandı.

İzlanda maçlarının taktik açıdan milli takım için önemli olduğunu vurgulayan Güneş, "Kazandıklarınız değil, kaybettikleriniz size tecrübe katar. Fransa maçını kazandık ve İzlanda maçını sonrasında kaybettik. İzlanda maçları taktik anlamda bizim için çok önemliydi." şeklinde konuştu.

"BİZ MİLLETİN KENDİSİYİZ"

Uzun bir aradan sonra İstanbul'da yeniden milli maç oynandığına değinen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İstanbul'da maç oynanmıyordu, biz İstanbul'da oynayarak risk aldık. Risk almadan hedefe gitmek mümkün değil. Düştükten sonra kalkmasını da bilmek gerekir. Düştükten sonra boğuluyorsanız kabullenmişsiniz demektir. Biz millet olarak zorluklar karşısında savaşan bir milletiz. Biz milletin kendisiyiz. Benim değil bizim dememin sebebi de o zaten. Ben buranın sahibi değilim. Vatandaşın adına görev yapıyorum. Biz aynı milletiz, aynı insanız..." dedi.

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERCEĞİZ"

"İtalya karşısında kendi gücümüzü göreceğiz." diyen Güneş, "Alacağımız netice galibiyet olursa çok seviniriz. Beraberlik de iyi. Kaybedersek de oynadığımız oyun bize güven verecek. İtalya maçına çıkarken turnuvanın ilk maçına çıkıyoruz. Kazansak da kaybetsek de önümüzde 6 puan olacak." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş sözlerine şöyle devam etti;

"Skor ne olursa olsun oynadığımız oyunun herkesin keyif aldığı bir oyun olmasını isteriz. Kötü bir sonuç alsak da başımız eğik olmayacak, bize bir güven verecek. Herkesi hayranlık içerisinde bırakacak davranışlar olsun. Bunlar bir tanıtımdır aynı zamanda."