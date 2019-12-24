24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Fatih Terim'den imalı paylaşım

SPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
FATİH TERİM'DEN İMALI PAYLAŞIM

Galatasaray Teknik Direktörü , sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Terim'in paylaşımında "Anlaşıldı; ikinci yarı çok zorlu geçecek" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Terim'in paylaşımında "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi PFDK'ya sevk edildi SON DAKİKA: FATİH TERİM VE AHMET NUR ÇEBİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

ÇEBİ VE TERİM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN