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Fatih Terim'den Ryan Babel’e sert uyarı

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Giriş Tarihi: 25.12.2019
RYAN O YILDIZA SERT UYARI

Sezona çok iyi başlayan ama ardından performansı sürekli düşüş gösteren 'e 'den uyarı geldi. Tecrübeli hocanın Babel'le özel olarak görüştüğü ve "Kendine çeki düzen ver"ifadesini kullandığı öğrenildi.

Sezona çok iyi başlayan ama ardından performansı sürekli düşüş gösteren Ryan Babel'e Fatih Terim'den uyarı geldi. Tecrübeli hocanın Babel'le özel olarak görüştüğü ve "Kendine çeki düzen ver"ifadesini kullandığı öğrenildi.

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