Fatih Terim'den Ryan Babel’e sert uyarı
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Sezona çok iyi başlayan ama ardından performansı sürekli düşüş gösteren Ryan Babel'e Fatih Terim'den uyarı geldi. Tecrübeli hocanın Babel'le özel olarak görüştüğü ve "Kendine çeki düzen ver"ifadesini kullandığı öğrenildi.Sezona çok iyi başlayan ama ardından performansı sürekli düşüş gösteren Ryan Babel'e Fatih Terim'den uyarı geldi. Tecrübeli hocanın Babel'le özel olarak görüştüğü ve "Kendine çeki düzen ver"ifadesini kullandığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladılar!
- Fatih Terim'den imalı paylaşım
- Terim ve Çebi PFDK'ya sevk edildi
- 12 oyuncu Noel öncesi cezalı duruma düştü
- Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku
- Şenol Güneş: Gücümüzü göstereceğiz
- Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
- Süper Lig'e geliyor
- Milli kaleciden Galatasaray cevabı
- Beşiktaş harekete geçti! Başvuru yapıldı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Noel nedir, neden kutlanır? Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir?
- 25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?
- Mersin’de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Mersin okullar tatil mi?
- EDHO Meryem öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem geri mi dönüyor?
- Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!
- Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri nelerdir?
- Masterchef final ne zaman? Masterchef büyük ödül ne kadar?
- Binlerce öğrenci bekleyişte! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! EDHO 153. bölüm tek parça izle! | ATV
- Montrö sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?
- Adana yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Adana okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Beklenen kar yağışı kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika İstanbul kar yağışı açıklaması!