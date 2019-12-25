Fatih Terim'den Ryan Babel’e sert uyarı

Sezona çok iyi başlayan ama ardından performansı sürekli düşüş gösteren Ryan Babel'e Fatih Terim'den uyarı geldi. Tecrübeli hocanın Babel'le özel olarak görüştüğü ve "Kendine çeki düzen ver"ifadesini kullandığı öğrenildi.

çok iyi başlayan ama ardından performansı sürekli düşüş gösteren'e'den uyarı geldi. Tecrübeli hocanın Babel'le özel olarak görüştüğü ve ""ifadesini kullandığı öğrenildi.