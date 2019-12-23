Kyle Lowry 30 sayı gerideki takımını 32 sayı atarak zafere taşıdı
NBA'de geceye damga vuran maçta Toronto Raptors evinde Dallas Maverick'i 110-107 devirdi. 30 sayı geri düşen Toronto, 2 ribaunttan dolayı triple double'ı kaçıran Kyle Lowry'nin performansıyla zafere uzandı.
NBA mücadelesinde Toronto Raptors evinde Dallas Mavericks'i ağırladı. Maça iyi başlayan ev sahibi Toronto Raptors, ilk periyotu 20-17 önde kapattı. Konuk ekip Dallas Mavericks ise 2. periyotta ağırlığını koydu.
34-22'lik skor elde eden Dallas, devre arasına 51-42'lik üstünlükle gitti. 3. çeyrek de Dallas fırtınasıyla başladı. 3. periyotun bitimine 2 buçuk dakika kala skor 85-55'e geldi.
TRİPLE DOUBLE KAÇTI
Ev sahibi Toronto Raptors'un ümidini kestiği sırada pes etmeyen bir isim gecenin yıldızı oldu; Kyle Lowry. Bu dakikada sonra sazı eline alan Kyle, önce son periyotun 86-63 başlamasını sağladı.
Skora ve oyuna adeta tek başına isyan eden Kyle Lowry, 30 sayı gerideki takımını 42 dakikalık performansına 8 ribaunt 10 asist ve 32 sayı sığdırarak zafere taşıdı. 110-107
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