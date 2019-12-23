Fenerbahçe'de Alican Keser görevinden istifa etti!
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken, sarı lacivertlilerde Futbol A Takımı'nın medya sorumlusu Alican Keser görevinden istifa etti.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken, sarı lacivertlilerde Futbol A Takımı'nın medya sorumlusu Alican Keser görevinden istifa etti.
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