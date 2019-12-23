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Fenerbahçe'de Alican Keser görevinden istifa etti!

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Giriş Tarihi: 23.12.2019
FENERBAHÇE'DE ŞOK İSTİFA!

Son dakika haberine göre; 'in 16. haftasında , 'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken, sarı lacivertlilerde A Takımı'nın medya sorumlusu görevinden istifa etti.

'in 16. haftasında , 'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken, sarı lacivertlilerde A Takımı'nın medya sorumlusu görevinden istifa etti.

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