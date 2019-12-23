Ünal Karaman: 3 puan telafi eder
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Sahamızda Denizli'ye yenildik ve canımız yandı. Bu maçın telafisi Konya deplasmanından alınacak 3 puanla olur. Size güveniyorum" dedi.Süper Lig'de 16. haftasının kapanış maçında bugün saat 20.00'de İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor bu maça mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Bordo- Mavili ekibin teknik patronu Ünal Karaman, dün futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparken, geçtiğimiz hafta iç sahada kaybedilen Denizli maçına değindi.
Karaman, "Sahamızda Denizli'ye yenildik ve canımız yandı. Bu maçın telafisi Konya deplasmanından alınacak 3 puanla olur. Size güveniyorum" dedi.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Trabzonspor, neşeli geçen son çalışmanın ardından Konya'ya hareket etti.
TRABZON'DA SARI ALARM
Trabzonspor'da Yusuf, Hosseini, Campi ve Nwakaeme, sarı kart sınırında. Bugün kart görürlerse Kayseri maçında oynayamayacaklar.
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