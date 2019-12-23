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Ünal Karaman: 3 puan telafi eder

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Giriş Tarihi: 23.12.2019
ÜNAL KARAMAN: 3 PUAN TELAFİ EDER

, "'ye yenildik ve canımız yandı. Bu maçın telafisi deplasmanından alınacak 3 puanla olur. Size güveniyorum" dedi.

'de 16. haftasının kapanış maçında bugün saat 20.00'de İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor bu maça mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Bordo- Mavili ekibin teknik patronu , dün futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparken, geçtiğimiz hafta iç sahada kaybedilen Denizli maçına değindi.

Karaman, "'ye yenildik ve canımız yandı. Bu maçın telafisi deplasmanından alınacak 3 puanla olur. Size güveniyorum" dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAM
, neşeli geçen son çalışmanın ardından Konya'ya hareket etti.

TRABZON'DA SARI ALARM
Trabzonspor'da Yusuf, Hosseini, Campi ve Nwakaeme, sarı kart sınırında. Bugün kart görürlerse maçında oynayamayacaklar.

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