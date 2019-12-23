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Fenerbahçe 12 derbi sonra 3 puanı hatırladı

SPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2019
12 DERBİ SONRA 3 PUAN

'de oynadığı son 12 kazanamamıştı. Sarı-Lacivertliler dün bu şanssızlığını kırmayı başardı. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza atan Kanarya, bundan önceki son galibiyetini 2017'de yine karşısında almıştı.

F.Bahçe 'de oynadığı son 12 kazanamamıştı. Sarı-Lacivertliler dün bu şanssızlığını kırmayı başardı. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza atan Kanarya, bundan önceki son galibiyetini 2017'de yine Beşiktaş karşısında almıştı.



TARAFTARLA BİRLİKTE 3'LÜ ÇEKTİLER
F.Bahçe ezeli rakibi 'ı mağlup ederek Süper Lig'de çok kritik bir galibiyet aldı. Sarı- Lacivertli futbolcular galibiyeti maçtan sonra taraftarıyla kutladı. Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla 3'lü çekti.

EVİNDE EN FAZLA GOL ATAN TAKIM F.BAHÇE
Bu sezon Süper Lig'de iç sahada en fazla gol atan takım ... Sarı-Lacivertliler, 'de bu sezon 24 gol attı.



OZAN: İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ
F.Bahçe'de dün muhteşem bir gole imza atan derbiden sonra iddialı açıklamalar yaptı. Ozan, "Biz böyle oynarsak her maçı kazanırız. Vedat da ben de çok güzel gol attık. İnşallah şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

ONLARI SÖYLEMEK BANA DÜŞMEZ!
Deniz Türüç, "Ali Koç, maç sonrası soyunma odasına geldi. Onun konuşmasını anlatmak bana düşmez. Hocanın da takımın da üzerinde baskı var. Bir maç kazanıyorsun her şey bambaşka oluyor" dedi.

SERDAR AZİZ CEZALI
Beşiktaş derbisinde sarı kart gören , cezalı duruma düştü. Serdar haftaya maçında forma giyemeyecek.

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