23 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da hatalar zinciri iflası getirdi!

SPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2019
GALATASARAY'DA HATALAR ZİNCİRİ

Ligde 16 haftada 24 puan toplayan ’da kimin ne oynadığı belli değil! Takımdaşlık yok. ’ye karşı 12 şutun sadece 1’i kaleyi buldu. Terim’in tercihleri sorgulanıyor.

G.Saray futboluyla iflas etti. Taraftar da isyan etti! Aslında herşey yanlış iliklenen gömlek misali... Kötü gidişat sezon başında yapılan transferlerle başladı. Fernando ve Ndiaye gibi isimler gitti. Nzonzi, Seri ve Lemina edildi. Mevcut orta saha hiçbir maça ağırlığını koyamadı.



ORTA SAHA SELÇUK'A EMANET!
Göztepe maçında formsuz Selçuk oynadı. Taylan ise şans bulamadı. Takımda sistem de yok! Sol bek Nagatomo rakip ceza sahasında gezerken 10 numara Belhanda adam kovaladı.



BARTALI DE ÇARE OLAMADI
G.Saray kondisyon olarak da bitik! Kondisyoner Bartali de çare olamadı. Cimbom'da takımdaşlık da bitmiş durumda. Göztepe maçında Selçuk ile Donk kavga etti.



FALCAO KULLANAMADI!
Göztepe maçında frikiği Falcao'nun yerine Ömer Bayram'ın kullanması da eleştirildi. G.Saray, son maçta 12 şut çekti. 1'i kaleyi buldu.



G.SARAY TARAFTARI ÖFKELİ
G.Saray taraftarı bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle takımlarına öfkeli.

LİDERİN 10 PUAN GERİSİNDE
G.Saray deplasmanında kaybetti. Aslan, lider 'ın tam 10 puan gerisinde.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN