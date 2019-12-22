Beşiktaş'tan MHK ve TFF'ye tepki

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş, penaltı bekledikleri 2 pozisyonun karelerinin de içinde olduğu 3 kesitli bir paylaşımda bulundu. "Bu düzen böyle sürmeyecek" denildi.