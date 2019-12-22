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Rıza Çalımbay: Şu an kimse gelmiyor!

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Giriş Tarihi: 22.12.2019
RIZA ÇALIMBAY: ŞU AN KİMSE GELMİYOR!

deplasmanında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak yara alan Sivasspor'un teknik direktörü 'dan flaş açıklamalar geldi. Çalımbay, Alexandre Pato'nun olası transferi hakkında "Şu an kimse gelmiyor" dedi.

'de ilk yarıyı lider tamamlamayı garantileyen Sivasspor'da teknik direktör , Alexandre Pato dedikodularına cevap verdi.

Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan deneyimli teknik adam, "Pato, Sivasspor'a geliyor mu?" sorusuna, "Şu an kimse gelmiyor" cevabını verdi.

Tianjin Tianhai'den ayrılarak ülkesine dönen ve 'ya imza atan 30 yaşındaki deneyimli golcü, burada 20 maçta 5 gol kaydetti.

Sivasspor daha önce bir başka Brezilyalı yıldız Robinho'yu da kadrosuna katmıştı.

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