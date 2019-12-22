Hakan Çalhanoğlu'na büyük şok! Milan dağıldı
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan'da forma giyen Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, büyük bir şok yaşadı... Kırmızı-siyahlı ekip, Atalanta karşısında aldığı ağır mağlubiyetle yıkıldı...
İtalya Serie A Ligi devlerinden Milan, Atalanta deplasmanından ağır mağlubiyetle döndü.
A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını giyen Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Atalanta deplasmanından farklı mağlubiyetle dönmesine engel olamadı;
ATALANTA 5 - 0 MILAN
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Atalanta, henüz 10. dakikada Dario Gomez'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü sağladı.
İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın 2. yarısında ev sahibi ekip, adeta gol oldu yağdı.
Atalanta, 2. golünü 61. dakikada Mario Pasalic ile bulurken, 3. ve 4. gol Josip Ilicıc'ten geldi. Yıldız futbolcu, 63. ve 72. dakikalarda bulduğu golle skoru 4-0'a taşıdı.
Karşılaşmanın son golü, 83. dakikada Luis Muriel'den geldi ve bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
MILAN EN FARKLI MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Milan, 2019-20 sezonunun en farklı mağlubiyetini Atalanta karşısında alırken, bir önceki farklı mağlubiyetini Fiorentina karşısında 3-1'lik skorla almıştı.
Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika forma giydi..
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