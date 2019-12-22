Gençlerbirliği-Sivasspor maç sonucu | 2-2

Son dakika haberi...Süper Lig 16. hafta mücadelesinde lider Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında lider Sivasspor deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Emre Kılınç ve Fatih Aksoy gibi önemli eksikleri bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Gençlerbirliği deplasmanından 1 puan ile döndü. Hamza Hamzaoğlu'nu göreve getirdikten sonra çıkışa geçen Gençlerbirliği, son dakikada gelen gole engel olamadı ve karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı...