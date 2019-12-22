22 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Gençlerbirliği-Sivasspor maç sonucu | 2-2

SPOR
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
LİDER 1 PUANI SON ANDA KURTARDI

Son dakika haberi...Süper Lig 16. hafta mücadelesinde lider , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında lider deplasmanda 'nin konuğu oldu. Emre Kılınç ve Fatih Aksoy gibi önemli eksikleri bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Gençlerbirliği deplasmanından 1 puan ile döndü. Hamza Hamzaoğlu'nu göreve getirdikten sonra çıkışa geçen Gençlerbirliği, son dakikada gelen gole engel olamadı ve karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı...

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Emre AVCI Emre AVCI

Tff sivasa vermeyecek. yine bir penaltısını var a kontrol ettirmeyi kabul etmeyerek vermediler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2019 16:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN