Gençlerbirliği-Sivasspor maç sonucu | 2-2
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
Son dakika haberi...Süper Lig 16. hafta mücadelesinde lider Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 16. haftasında lider Sivasspor deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Emre Kılınç ve Fatih Aksoy gibi önemli eksikleri bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Gençlerbirliği deplasmanından 1 puan ile döndü. Hamza Hamzaoğlu'nu göreve getirdikten sonra çıkışa geçen Gençlerbirliği, son dakikada gelen gole engel olamadı ve karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı...
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Emre AVCI
Tff sivasa vermeyecek. yine bir penaltısını var a kontrol ettirmeyi kabul etmeyerek vermediler.cevapla 22.12.2019 16:46
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