Garry Rodrigues'in cezası onandı!
Son dakika haberi...Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues'e verilen 2 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti.Yıldız futbolcu bu akşam Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'in aldığı 2 maç men cezasına yapılan itirazı reddetti ve onadı. Bu durumda yıldız futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 11:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Bursa Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Anıl Karaer ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/432 K.2019-2020/510 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 12:00'da Bursa Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mehmet Fatih Kaya'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Bursa Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Anıl Karaer'in rakip takım futbolcusuna saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezasının; 3 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
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