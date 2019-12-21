Göztepe’nin transfer sürprizi Miroslav Stoch
Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynamaya hazırlanan Göztepe lige bomba gibi girmek için transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı ekip bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Miroslav Stoch'u gündemine aldı. Oyuncuyu göndermek isteyen Yunan ekibi de bonservis talep etmiyor.
Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynayacak olan Göztepe, lige bomba gibi girmeyi hedefliyor. Başkan Mehmet Sepil, stat hediyesi olarak bomba etkisi yaratacak 2-3 transfer yapmayı planlıyor.
Önceliğini forvete veren İzmir ekibinin listesinde Mario Gomez (Stuttgart), Eder (L.Moskova) ve Mame Diouf (Stoke City) var. Eren Derdiyok, Deniz Kadah, Jerome üçlüsünden verim alamayan Göz Göz, bu oyunculardan birini mutlaka devre arasında renklerine bağlayacak. Göztepe Yönetimi, sol kanada da takviye yapmayı planlıyor.
BONSERVİS SORUNU YOK
Fanatik'in haberine göre gündemdeki isim Miroslav Stoch. Fenerbahçe'nin eski yıldızı PAOK'ta mutsuz ve ayrılık kararı aldı. Oyuncuyu göndermek isteyen Yunan ekibi de bonservis talep etmiyor. Sarı-Kırmızılılar, ekonomik şartlarda 30 yaşındaki kanatla anlaşması durumunda imzayı attıracak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- UEFA'dan Başakşehir'e skandal ceza
- UEFA'dan skandal Türkiye kararı!
- Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
- Fenerbahçe Beşiktaş'a Kadıköy'de en son 2005'te yenildi
- Anadolu Efes CSKA Moskova |CANLI
- Yeni Malatyaspor'u üzen haber! Arturo Mina'nın oğlu...
- Flaş gelişme... Feghouli listeden çıkarıldı!
- Galatasaray zorlu Göztepe virajında!
- TFF'den harcama limiti hakkında yeni karar
- Kalp krizi geçiren şampiyon hayatını kaybetti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rusya, YPG-PKK işgalindeki Tel Temr'e yerleşti!
- Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'dan Türkiye hakkında kara propaganda
- Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: Birileri bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat...
- Son dakika: Ankara’daki ilkokulda o görüntüler olay olmuştu! Öğretmen hakkında flaş karar…
- Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi
- Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!