Göztepe’nin transfer sürprizi Miroslav Stoch

Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynamaya hazırlanan Göztepe lige bomba gibi girmek için transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı ekip bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Miroslav Stoch'u gündemine aldı. Oyuncuyu göndermek isteyen Yunan ekibi de bonservis talep etmiyor.

Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynayacak olan Göztepe, lige bomba gibi girmeyi hedefliyor. Başkan Mehmet Sepil, stat hediyesi olarak bomba etkisi yaratacak 2-3 transfer yapmayı planlıyor.

Önceliğini forvete veren İzmir ekibinin listesinde Mario Gomez (Stuttgart), Eder (L.Moskova) ve Mame Diouf (Stoke City) var. Eren Derdiyok, Deniz Kadah, Jerome üçlüsünden verim alamayan Göz Göz, bu oyunculardan birini mutlaka devre arasında renklerine bağlayacak. Göztepe Yönetimi, sol kanada da takviye yapmayı planlıyor.

BONSERVİS SORUNU YOK

Fanatik'in haberine göre gündemdeki isim Miroslav Stoch. Fenerbahçe'nin eski yıldızı PAOK'ta mutsuz ve ayrılık kararı aldı. Oyuncuyu göndermek isteyen Yunan ekibi de bonservis talep etmiyor. Sarı-Kırmızılılar, ekonomik şartlarda 30 yaşındaki kanatla anlaşması durumunda imzayı attıracak.