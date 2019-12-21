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Göztepe’nin transfer sürprizi Miroslav Stoch

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Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
GÖZTEPE’NİN TRANSFER SÜRPRİZİ MİROSLAV STOCH

Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynamaya hazırlanan lige bomba gibi girmek için transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı ekip bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan 'u gündemine aldı. Oyuncuyu göndermek isteyen Yunan ekibi de bonservis talep etmiyor.

Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynayacak olan , lige bomba gibi girmeyi hedefliyor. Başkan Mehmet Sepil, stat hediyesi olarak bomba etkisi yaratacak 2-3 transfer yapmayı planlıyor.

Önceliğini forvete veren İzmir ekibinin listesinde Mario Gomez (Stuttgart), Eder (L.Moskova) ve Mame Diouf (Stoke City) var. Eren Derdiyok, Deniz Kadah, Jerome üçlüsünden verim alamayan Göz Göz, bu oyunculardan birini mutlaka devre arasında renklerine bağlayacak. Göztepe Yönetimi, sol kanada da takviye yapmayı planlıyor.

BONSERVİS SORUNU YOK

Fanatik'in haberine göre gündemdeki isim . Fenerbahçe'nin eski yıldızı PAOK'ta mutsuz ve ayrılık kararı aldı. Oyuncuyu göndermek isteyen Yunan ekibi de bonservis talep etmiyor. Sarı-Kırmızılılar, ekonomik şartlarda 30 yaşındaki kanatla anlaşması durumunda imzayı attıracak.

Galatasaray zorlu Göztepe virajında! Göztepe - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GALATASARAY ZORLU GÖZTEPE VİRAJINDA! GÖZTEPE - GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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